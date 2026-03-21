Trotz Sturz: Pogacar gewinnt erstmals Mailand-Sanremo

Auch ein Sturz hat Tadej Pogacar beim Eintagesrennen Mailand-Sanremo nicht stoppen können.

Der slowenische Rad-Superstar setzte sich am Samstag nach 298 Kilometern im Sprint gegen den Briten Tom Pidcock durch und gewann erstmals den Frühjahrsklassiker, der ihm in seiner Erfolgssammlung noch gefehlt hatte. Den dritten Platz holte sich der Belgier Wout van Aert.

Pogacar war gut 32 Kilometer vor dem Ziel in einer Kurve heftig zu Boden gegangen. Doch der viermalige Tour-de-France-Sieger sprang sofort wieder auf sein Rad, startete eine atemberaubende Aufholjagd und flog an der Cipressa hinauf quasi am ganzen Feld vorbei. Pogacar nahm sich nicht einmal Zeit zum Durchschnaufen, sondern ging direkt in den Attacke-Modus. Nur Vorjahressieger Mathieu van der Poel und Mountainbike-Olympiasieger Pidcock konnten ihm am vorletzten Anstieg noch folgen. Am Poggio, dem letzten Anstieg, musste dann Van der Poel abreißen lassen. Pogacar zog von der Spitze weg den Sprint an und kam einige Zentimeter vor Pidcock über die Ziellinie.

Paris-Roubaix fehlt Pogacar noch

In den vergangenen Jahren hatte der Slowene den Sieg in Sanremo immer knapp verpasst, gleich zweimal stand ihm dabei sein großer Rivale Van der Poel im Weg. Durch seinen ersten Triumph bei der „Classicissima“ hat Pogacar nun vier der fünf Radsport-Monumente mit den wichtigsten Eintagesklassikern gewonnen. Dem 27-Jährigen fehlt nur noch ein Sieg beim Kopfsteinpflaster-Klassiker Paris-Roubaix.

Felix Großschartner, der für seinen UAE-Kapitän Pogacar Führungsarbeit geleistet hatte, kam mit 11:14 Minuten Rückstand ins Ziel. Bester Österreicher war Marco Haller (Tudor) mit Platz 116 und 5:01 Minuten Rückstand. Michael Gogl (Alpecin) wurde 166. (+18:57).

(APA) / Bild: Imago