Trotz Tor von Ex-Austrianer: England erneut im U21-EM-Finale

Titelverteidiger England hat erneut das Finale der U21-EM erreicht. Die Young Lions bezwangen die Niederlande im slowakischen Bratislava mit 2:1 (0:0) und stehen zum fünften Mal im Endspiel einer EM. Das Oranje-Team verpasste dagegen seine dritte Final-Teilnahme.

Kapitän Harvey Elliott vom FC Liverpool erzielte beide Treffer (62./85.) und steht nun bei vier EM-Toren, eines weniger als der in der Torschützenliste führende Nick Woltemade. Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte der drei Minuten zuvor eingewechselte Ex-Austrianer Noah Ohio (72.).

Im Kampf um den EM-Titel bekommt es England am Samstag erneut in Bratislava mit Deutschland oder Frankreich zu tun, die am Abend (21.00 Uhr) in Kosice das zweite Halbfinale bestreiten. In der Vorrunde hatte England das dritte Gruppenspiel gegen die DFB-Mannschaft 1:2 verloren.

England hat den Titel bislang in den Jahren 1982, 1984 und 2023 gewonnen. Die einzige Endspiel-Niederlage gab es 2009 beim 0:4 gegen Deutschland.

(SID)/Beitragsbild: Imago