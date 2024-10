Trotz Überzahl: Salzburg bleibt in Wolfsberg torlos

Red Bull Salzburg hat auch in Wolfsberg nicht aus der Krise gefunden. Der einstige Serienmeister musste sich am Sonntag in der ADMIRAL Bundesliga trotz Überzahl nach einer dürftigen Leistung beim WAC mit einem 0:0 begnügen. Die Roten Bullen konnten den Ausschluss von WAC-Stürmer Markus Pink (51.) nicht nutzen und liegen unverändert hinter den Kärntnern nur auf Rang fünf.

Trainer Pepijn Lijnders änderte seine Startelf im Vergleich zum 0:2 gegen Dinamo Zagreb an sechs Positionen. Gegen einen im 3-4-2-1-System abwartenden WAC hatten die Salzburger mehr Ballbesitz, anzufangen wussten sie damit in der ersten Halbzeit nichts.

Die Bullen hatten wenig Tempo im Spiel, wenig Ideen in der Offensive und machten sich das Leben mit oft unpräzisem Spielaufbau schwer. Das Ergebnis: in der ersten Halbzeit ging kein einziger Schuss der Salzburger auf das Tor, einzig zwei Weitschüsse von Stefan Bajcetic (20.) und Nene (22.) brachten zumindest ein bisschen Gefahr.

Der WAC versuchte aus einer konsequenten Defensive sein Glück, kam einige Male aussichtsreich vor das Tor, eine echte Großchance fanden aber auch die Kärntner nicht vor.

In der 51. Minute änderte sich das Match. Nach einem Foul an Lucas Gourna-Douath zückte Schiedsrichter Christian-Petru Ciochirca sofort die Rote Karte und schickte Pink in die Kabine.

Pink sieht die Rote Karte (51.)

Das Spielgeschehen verlagerte sich in der letzten halben Stunde fast nur noch in die Hälfte der Wolfsberger, die sich aber geschickt verteidigten und ganz wenig zuließen. Karim Konate per Kopf (85.) und Adam Daghin (87.) vergaben die Salzburger Matchbälle.

Nach zuletzt acht Niederlagen in den Liga-Duellen mit Salzburg erkämpfte sich die Elf von Didi Kühbauer damit erstmals seit 20. Dezember 2020 einen Punkt gegen das Red-Bull-Team.

(APA) / Artikelbild: GEPA