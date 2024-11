Trotz Unterzahl: Salzburg holt Youth-League-Sieg in Leverkusen

Der FC Salzburg hat in der Youth League seine gute Form aufrechterhalten und bei Bayer Leverkusen mit 1:0 (1:0) gewonnen.

Beim einzigen Treffer der Partie zirkelte Tim Trummer den Ball in der 16. Minute über den gegnerischen Torhüter unter die Latte. In der zweiten Halbzeit spielte Salzburg nach Gelb-Rot für Zeteny Jano (48.) – der Offensivmann ging mit zu hohem Bein in einen Zweikampf – lange nur zu zehnt. Auch dank Torhüter Christian Zawieschitzky ließen die Gäste bis zum Schlusspfiff aber kein Gegentor mehr zu.