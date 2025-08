Trunkenheit am Steuer: NFL sperrt Vikings-Receiver

Die US-amerikanische Football-Profiliga NFL hat Wide Receiver Jordan Addison von den Minnesota Vikings für die ersten drei Spiele der neuen Saison gesperrt.

Das teilte ein Sprecher der Liga am Dienstag mit. Addison verstieß wegen Trunkenheit am Steuer gegen die sogenannte Substances of Abuse Policy der Liga.

Der 24-Jährige wurde zu einer zwölfmonatigen Bewährungsstrafe sowie einer Geldzahlung von 390 Dollar verurteilt und muss zudem zwei Online-Kurse absolvieren. Während der Sperre erhält Addison keine Bezahlung, er darf aber an allen Trainingseinheiten und Vorbereitungsspielen teilnehmen.

Addison war bereits im Sommer 2023 negativ aufgefallen. Damals fuhr er mit mehr als 220 km/h über einen Freeway bei St. Paul. Als Grund nannte er damals einen Notfall mit seinem Hund.

