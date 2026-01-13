Truppe am Podest: Shiffrin triumphiert in der Flachau

Katharina Truppe hat es als Dritte beim Weltcup-Nachtslalom in Flachau erstmals in diesem Ski-Winter aufs Podest geschafft.

Die Halbzeit-Dritte behauptete ihren Stockerlplatz beim Nightrace hinter einem US-Duo. Mikaela Shiffrin kürte sich mit 0,41 Sekunden Vorsprung auf ihre Landsfrau Paula Moltzan zum bereits sechsten Mal zur „Snow Space Salzburg Princess“. Der Lohn der nun 107-fachen Weltcupsiegerin ist das Rekordpreisgeld im Frauen-Weltcup von 70.000 Euro.

Camille Rast, die Shiffrins Siegesserie jüngst in Kranjska Gora beendet hatte, landete zwei Hundertstel hinter Truppe auf Platz vier (+0,67). Die Vorjahresgewinnerin aus der Schweiz laborierte zuletzt an einer Grippe. Katharina Huber gelang als Zehnte im vorletzten Slalom vor den Olympischen Spielen ein großer Schritt zum Saisonhöhepunkt in Italien. Katharina Gallhuber fiel nach einem Steher vom zehnten Zwischenrang auf Platz 26 zurück. Vor 12.200 Zuschauerinnen und Zuschauern beim Flutlicht-Spektakel auf der Hermann Maier Weltcupstrecke holten auch Lisa Hörhager (14.) und Natalie Falch (17.) Weltcuppunkte.

(APA) / Bild: GEPA