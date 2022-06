Tschechien bezwingt die Schweiz – Haaland schießt Norwegen zum Sieg

Tschechien ist mit einem Sieg in die Nations League gestartet. In Prag bezwangen die Gastgeber die Schweiz im Duell zweier Viertelfinalisten der vergangenen Fußball-EM am Donnerstag mit 2:1 (1:1). Damit setzten die Tschechen sich in der Gruppe 2 der Liga A an die Tabellenspitze.

Bayer Leverkusens am Nachmittag vermeldeter Zugang Adam Hlozek stand in der tschechischen Startelf, sein neuer Mitspieler Patrik Schick, zweitbester Torschütze der Bundesligasaison, fehlte nach einer Leistenoperation.

Jan Kuchta (11.) brachte die Gastgeber in Führung, Noah Okafor (44.) glich für die mit sechs Bundesligaprofis angetretenen Schweizer aus. Djibril Sow (58.) vom Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt fälschte eine Flanke ins eigene Tor ab.

Erling Haaland schoss Norwegen in der Gruppe B4 zum 1:0 (1:0)-Sieg in Serbien. Der Torjäger, der von Borussia Dortmund zu Manchester City wechselt, traf in Belgrad in der 26. Minute. Es war sein 16. Tor im 18. Länderspiel.

Morata mit Traumtor für Spanien

Ein Traumtor brachte die Spanier in Führung: Jungstar Gavi leitete mit einer Balleroberung in der eigenen Hälfte einen perfekten Konter ein. Der 17-Jährige bediente nach einem Sprint über 40 Meter Pablo Sarabia, der den Ball direkt auf den Torschützen Morata weiterleitete. Die beste Chance zum Ausgleich vor der Pause hatte der Leipziger Andre Silva, dessen Schuss knapp das lange Eck verfehlte (35.).

Nach dem Seitenwechsel verstärkten die Gäste ihre Angriffsbemühungen: Rafael Leao hatte das 1:1 auf dem Fuß, als er von Silva freigespielt wurde, aber am Torhüter Unai Simon scheiterte (59.). Wenig später griff auch Superstar Cristiano Ronaldo, der bis dahin auf der Bank gesessen hatte, bei den Portugiesen ins Geschehen ein. Den Ausgleich erzielte aber Horta.

Skandinavische Auswärtssiege gab es in Liga B. Schweden gewann in Slowenien nach Toren von Emil Forsberg (39./Elfmeter) und Dejan Kulusevski (88.) mit 2:0, die in derselben Gruppe spielenden Norweger schlugen WM-Starter Serbien auswärts mit 1:0. Erling Haaland (26.) traf in Belgrad entscheidend. Israel und Island spielten ebenfalls in der zweithöchsten Leistungsstufe 2:2.

(SID)/Bild: Imago