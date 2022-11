Tschechien präsentiert sich im Sport künftig als „Czechia“

via

via Sky Sport Austria

Tschechien will bei internationalen Sportveranstaltungen künftig unter der neuen englischen Kurzbezeichnung „Czechia“ auftreten.

Das entschied das Nationale Olympische Komitee, das nun das Internationale Olympische Komitee (IOC) um die Änderung in der Länder-Datenbank ersuchen wird. Das gab eine Sprecherin am Mittwoch in Prag bekannt. Bisher war die Langform „Czech Republic“ (Tschechische Republik) als einzige Variante üblich gewesen.

Eine klare Mehrheit der olympischen Sportler stehe hinter der Entscheidung, hieß es. Es wird mit einer zweijährigen Übergangsfrist für die nationalen Sportverbände gerechnet. Auf den Trikots mancher Nationalmannschaften – zum Beispiel im Basketball – prangt indes bereits heute „Czechia“.

(APA)

Beitragsbild: Imago