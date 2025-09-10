Eishockey-Legenden Jagr & Hasek kommen zu Legendenspiel nach Wien

Zwei der besten Eishockeyspieler der Geschichte sind im Dezember in Wien in Aktion zu sehen.

Stürmer Jaromir Jagr (53) und Torhüter Dominik Hasek (60) haben ihr Kommen zu einem von den Vienna Capitals veranstalteten Legendenspiel am 13. Dezember zugesagt.

Anlässlich des 25-Jahr-Jubiläums des Clubs treffen Caps-Legenden wie Bernhard Starkbaum, Phil Lakos, Rafael Rotter, Jonathan Ferland, Benoit Gratton oder Bob Wren auf eine tschechische Mannschaft mit Olympiasiegern von 1998 und Weltmeistern.

