Tschechische Liga könnte am 8. Juni wieder starten

via

via Sky Sport Austria

Die höchste tschechische Fußball-Liga könnte am 8. Juni wieder mit dem Spielbetrieb beginnen, allerdings wegen der Coronavirus-Pandemie nur mit Partien ohne Zuschauer. Das erklärte Gesundheitsminister Adam Vojtech am Dienstag auf einer Pressekonferenz.

Laut dem Plan der Regierung dürfen die Oberhaus-Profis ab kommendem Montag vorerst in Kleingruppen ins Training einsteigen. In der tschechischen Liga sind noch sechs Runden zu absolvieren, Slavia Prag führt die Tabelle mit acht Punkten Vorsprung auf Viktoria Pilsen an.

(APA)

Beitragsbild: Imago