Tschofenig gewinnt ersten Hinzenbach-Bewerb

Der Kärntner Daniel Tschofenig hat am Samstag den Sommer-Grand-Prix der Skispringer in Hinzenbach gewonnen.

Der 22-Jährige siegte deutlich vor dem Deutschen Andreas Wellinger und seinem ÖSV-Teamkollegen Jan Hörl. Weltcupgesamtsieger Stefan Kraft landete an der fünften Stelle, Stephan Embacher ergänzte als Siebenter das starke Abschneiden der Gastgeber.

„Das freut mich natürlich mega. Mit dem ersten Wettkampf der Saison so zu starten, ist natürlich genial. Das hat sich davor nicht abgezeichnet.“, sagte Tschofenig. Am Sonntag folgt in Oberösterreich ein weiterer Normalschanzenbewerb.

(APA) / Bild: GEPA