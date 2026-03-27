Tschofenig in Planica Dritter – Embacher mit Schreckmoment

Skiflug-Weltcup nun wohl auch an Prevc

„Da hat mir das gestern mehr wehgetan“, sagte Embacher im ORF in Bezug auf eine ebenfalls schmerzhafte Landung und bedauerte die verlorenen Punkte. „Brutal schade, weil der Sprung wäre brutal viel wert gewesen. Vom Gefühl her ist unten sehr viel Druck unter dem Ski gewesen, dann ist der linke Ski etwas rausgegangen.“ Embacher, der Tages-Elfter wurde, habe dann bewusst die Hände zum Kopf gegeben. „Gott sei Dank schau ich so viel MotoGP, da hab ich das gelernt“, scherzte der Tiroler, der die letzten beiden Wettkämpfe (Team am Samstag und Einzel am Sonntag) bestreitet. Im Kampf um die Skiflug-Kugel rechnet sich Embacher nicht mehr sehr viel aus. „Rechnerisch geht es noch, aber ich glaub nicht dran.“

Tschofenig war freilich sehr zufrieden mit seinem Podestplatz. „In Vikersund bin ich nicht einmal im zweiten Durchgang gewesen. Ganz verstehen tue ich den Sport nicht“, sagte der Kärntner. Stefan Kraft landete auf Rang 14 unmittelbar vor Markus Müller. Manuel Fettner, der dieses Wochenende seine Karriere beendet, und Jonas Schuster landeten ex aequo auf dem 21. Rang. „Wir waren heute gleich gut oder schlecht“, scherzte Fettner. Maximilian Ortner schaffte es als 27. ebenso noch in die Punkteränge.

Widhölzl setzt im Team auf Embacher

„Daniel hat einen coolen Wettkampf gemacht, Hut ab“, konstatierte ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl. Beim Sturz Embachers hat es Widhölzl auch kurz geschockt. „Das war ein Supersprung, dann hat es ihn bei der Landung verdreht. Das hat im ersten Moment blöd ausgeschaut, Gott sei Dank ist nichts passiert.“ Da sich Embacher fit fühlt, hat Widhölzl den in toller Form befindlichen Tiroler auch als Schlussspringer im Teambewerb am Samstag eingeplant. Tschofenig, Müller, Kraft und Embacher („wenn alles passt“) lautet seine Aufstellung.