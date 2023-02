Tschofenig/Kraft in Lake Placid auf Rang zwei

Österreichs Duo Daniel Tschofenig und Stefan Kraft hat am Samstag (Ortszeit) beim Super-Team-Weltcupbewerb der Skispringer in Lake Placid Rang zwei belegt. Der Kärntner und der Salzburger lagen nach je drei Sprüngen ja mit 787,6 Punkten 13,2 Zähler hinter den siegreichen Polen Piotr Zyla/Dawid Kubacki. Dritter wurden die Japaner Naoki Nakamura/Ryoyu Kobayashi, 10,9 Punkte hinter dem ÖSV-Gespann. Am (heutigen) Sonntag (16.15 Uhr MEZ) ist noch eine Einzelkonkurrenz angesetzt.

Im ersten Einzel hatte Tschofenig bei einem Sieg des Deutschen Andreas Wellinger mit Rang drei seinen ersten Podestplatz im Weltcup erreicht und wurde in Folge von ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl mit Kraft für das neue Teamformat nominiert. Nach dem ersten Durchlauf lagen die beiden unter 13 Teams dann auch voran, fielen in Durchlauf zwei auf Rang vier zurück, um sich in der Entscheidung noch um zwei Positionen nach vor zu schieben. Das aus vielen in den USA lebenden Auslandspolen bestandene Publikum jubelte den Siegern zu.

„Das war auf jeden Fall ein cooler Tag für uns“, meinte Widhölzl über die Konkurrenzen auf dem Olympia-Bakken 1980. „Vor allem Daniel hat einen super Job gemacht. Er hat eine sehr gute Entwicklung in den letzten zwei Jahren gemacht.“ Der Gelobte durfte zufrieden bilanzieren: „Nach Rang drei noch der zweite Platz mit Krafti im Super-Team. Wir können zufrieden ins Bett gehen.“ Kraft zeigte sich vom neuen Bewerb angetan: „Es ist immer ein schmaler Grat, ob es gut wird oder nicht. Es war echt spannend. Das war eine super Werbung für unseren Sport.“

(APA) / Bild: Imago