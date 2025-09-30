Tschofenig setzt künftig auf Hirscher-Ski

Daniel Tschofenig setzt im Olympiawinter auf Ski von Van Deer-Red Bull Sports.

Der 23-jährige Sieger des Gesamtweltcups und der Vierschanzentournee wurde am Dienstag wie der Slowene Timi Zajc als Zugang im Team der von Marcel Hirscher gegründeten Skimarke präsentiert.

„Für mich geht es nach der Mega-Saison darum, wirklich jede Optimierungschance für den Olympiawinter zu nützen“, sagte Tschofenig. Die Saison startet am 21. November mit einem Mixed-Team-Bewerb in Lillehammer.

(APA) / Bild: GEPA