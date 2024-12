Tschofenig springt in Wisla zu erstem Weltcup-Sieg

Skispringer Daniel Tschofenig hat in Wisla mit Nervenstärke als Letzter am Bakken seinen ersten Weltcupsieg gefeiert.

Der 22-jährige Kärntner setzte sich am Samstag mit zweimaliger Bestweite, aber nur 1,4 Punkte vor dem Schweizer Gregor Deschwanden und 2,9 vor dem formstarken Deutschen Pius Paschke durch. Die Stockerl-Serie der Österreicher ist somit weiter intakt. Auch im fünften Saison-Bewerb landete zumindest ein ÖSV-Springer am Podest.

Die Österreicher zeigten in Polen erneut ihre mannschaftliche Stärke. Mit Jan Hörl (4.), Stefan Kraft (7.), Michael Hayböck (12.), Manuel Fettner (13.) und Maximilian Ortner (15.) waren die Top-15 trotz rasch wechselnder Windverhältnisse in rot-weiß-roter Hand. Am Sonntag findet erneut ein Einzelspringen statt.

(APA)/Bild: GEPA