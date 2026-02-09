TSG bestätigt: Entscheidung um Schicker gefallen!

Hoffenheim-Sportgeschäftsführer Andreas Schicker bleibt im Amt! Das hat die TSG am Montagabend bestätigt.

Grundlage dafür war nach Sky Sport Infos die abgesagte Gesellschafter-Sitzung bei der TSG Hoffenheim, die ursprünglich am Montag hätte stattfinden sollen. Aufgrund eines Eilantrags von Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp beim Landgericht Heidelberg kam diese allerdings nicht zustande. Auch der kicker berichtet.

Infolgedessen tritt der bisherige Interims-Vereinsvorsitzende und Schicker-Gegner Christoph Henssler tritt zurück. Jörg Albrecht sitzt dem e.V. jetzt vorerst gemeinsam mit Frank Engelhardt bis zur Übergabe an den Wahlsieger (im März) kommissarisch vor. Damit ist das große Chaos bei der TSG Hoffenheim abgewendet.

(sport.sky.de) / Bild: Imago