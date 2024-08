Tsitsipas besiegt Struff zum Cincinnati-Auftakt

Der deutsche Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat in der Vorbereitung auf die US Open einen Dämpfer hinnehmen müssen.

Der 33-Jährige unterlag in seinem Auftaktmatch beim ATP-Masters in Cincinnati trotz Satzführung mit 6:4, 4:6, 3:6 gegen Stefanos Tsitsipas. Der Grieche revanchierte sich damit für seine Niederlage gegen Struff beim ATP-Turnier in Halle. Dort hatte der Deutsche im Juni noch in drei Sätzen gewonnen.

Bei den Olympischen Spielen in Paris hatte Struff zuletzt im Einzel verletzungsbedingt sein Zweitrundenmatch abgesagt. Im Doppel kämpfte er sich mit Dominik Koepfer danach noch bis in das Viertelfinale.

(SID).

Beitragsbild: Imago.