Tsonga kündigt Karriereende nach French Open an

Der französische Tennisprofi Jo-Wilfried Tsonga will seine Karriere nach den French Open beenden. Das teilte der 36-Jährige, der 2008 bei den Australian Open in seinem einzigen Grand-Slam-Finale stand, am Mittwochabend in einem Video in den Sozialen Netzwerken mit. Die ehemalige Nummer fünf der Welt war zuletzt aufgrund großer Verletzungsprobleme in der Rangliste auf Platz 220 zurückgefallen.

„Seit einigen Wochen habe ich beschlossen, dass ich dieses Jahr nach den French Open aufhören werde. Es werden meine 15. sein“, sagte Tsonga, der insgesamt 18 Titel auf der ATP-Tour gewann. Die French Open beginnen am 22. Mai, das Finale ist für den 5. Juni angesetzt.

