Tsunoda bald neben Verstappen bei Red Bull?

Yuki Tsunoda ist in seinem dritten Formel-1-Jahr, beim Großen Preis von Australien holte er den ersten Punkt in der neuen Saison. Teamchef Franz Tost macht eine deutliche Steigerung bei seinem Schützling aus – und sieht ihn für 2025 sogar bereit für Red Bull.

Mit seinen Wutausbrüchen am Funk ist er als Hitzkopf bekannt, wurde von seinem Teamchef teils öffentlich kritisiert. Jetzt hat Tost allerdings lobende Worte für den Japaner übrig.

Tost: „Yuki ist auf einem sehr guten Weg“

„Ich kann nur sagen: Yuki ist auf einem sehr guten Weg. Er hat sich in jeder Beziehung verbessert“, meinte der Alpha-Tauri-Teamchef im Interview mit Sport1. „2024 sollte er noch einmal bei AlphaTauri fahren. 2025 sehe ich ihn dann endgültig bereit für Red Bull.“

Tsunoda fiel in seiner Anfangszeit durch leichtfertige Crashs und lautes Fluchen am Funk auf, nach einem teaminternen Crash in Silverstone vergangenen Jahres wurde Tost deutlich: „Unmittelbar nach dem Rennen habe ich Yuki in mein Büro gerufen und ihm gesagt, dass das absolut nicht geht und dass er disziplinierter und geduldiger sein muss.“

Diese Disziplin scheint der Japaner nun verinnerlicht zu haben – sehr zur Freude Tosts. Der Vertrag von Sergio Perez bei Red Bull läuft 2024 aus, trotz Platz zwei in der Fahrer-WM wurde der Mexikaner bei Leistungsschwankungen immer wieder vor allem von Red Bull Motorsportchef Dr. Helmut Marko öffentlich angezählt. „Neben Max wird jeder die Nummer zwei sein. Er ist im Moment der schnellste und beste Fahrer. Wenn du dann Zweiter wirst, hast du schon gewonnen. Zumindest an Erfahrung“, analysierte Tost.

Umstrukturierung bei Alpha Tauri – Tost optimistisch

Der Alpha-Tauri-Teamchef sieht jedoch nicht nur Tsunoda, sondern das gesamte Fahrerfeld als „das Beste, das es jemals gab“, so Tost. „Es gibt niemanden in der Formel 1, der seinen Platz nicht verdient hat.“

Tsunoda holt mit seinem zehnten Platz in Australien den ersten Punkt für das Team, nach einer enttäuschenden letzten Saison strukturierte der Rennstall personell um. „Wir haben uns von Mitarbeitern getrennt. Ich erwarte jetzt von den neuen Leuten eine Leistungssteigerung“, wurde der Österreicher deutlich. Und gab sich optimistisch: „Wir müssen jetzt Wege finden, um aus dem Dilemma herauszufinden. Wir sind da auf einem guten Weg.“

Auf diesem guten Weg befindet sich auch Tsunoda, der sich in dieser Saison für größere Aufgaben beweisen kann. Vielleicht ja schon in drei Wochen beim nächsten Rennen in Baku…

