TSV Hartberg verpflichtet FC Liefering-Talent

via

via Sky Sport Austria

Nach Dominik Prokop schlägt der TSV Hartberg erneut am „Deadline Day“ zu. Die Oststeirer sichern sich die Dienste von Julian Halwachs.

Der 20-Jährige verlässt nach 16 Spielen für den FC Liefering, den Zweitligisten in Richtung Oststeiermark. Halwachs spielte bereits zwei Jahre in der Jugend des TSV Hartberg, bevor er den Sprung über SK Surm Graz in die Akademie von FC Red Bull Salzburg schaffte. Bis zur ersten Mannschaft der Mozartstädter sollte es allerdings nicht reichen.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Julian Halwachs zur Rückkehr in die Heimat: „Ich bin sehr glücklich, nach so einer langen Zeit wieder zurück in der Heimat zu sein. Jetzt freue ich mich, bei Hartberg die nächsten Entwicklungsschritte machen zu können. Mein nächstes Ziel ist es, mich für höhere Aufgaben zu empfehlen und dabei ist der TSV Hartberg die richtige Adresse.“

Trainer Markus Schopp zeigt sich ebenfalls erfreut: „Julian ist ein junger Spieler aus der Region, der nach den Ausbildungsstationen Sturm Graz und Salzburg wieder daheim angekommen ist. Er ist ein Spieler, der bei uns den nächsten Entwicklungsschritt gehen möchte. Wir freuen uns, diesen mit ihm gemeinsam gehen zu können.“

Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr: „Julian ist ein absolutes Talent und eine Zukunftshoffnung. Wir wollen, dass er bei uns den nächsten Schritt macht und wir werden ihn behutsam aufbauen. Ein Spieler aus der Region mit viel Potenzial. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit.“

(Red./TSV Hartberg)/Bild: TSV Hartberg