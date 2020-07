TSV-Präsidentin Annerl: “Haben vier Mal unser Ziel übertroffen”

Innerhalb von zwei Jahren vom Zweitligisten zum Europacup-Starter: Der TSV Hartberg krönt eine starke Saison mit einem historischen Erfolg. Präsidentin Brigitte Annerl gratulierte im Sky-Interview danach dem gesamten Verein zum nächsten erreichten Meilenstein.

“Es ist nicht in Worte fassbar. Wir haben in der 21. Runde den Klassenerhalt geschafft, haben dann in der Meisterrunde 13 Punkte geholt, sind die Nummer 1 in der Steiermark und spielen jetzt Europa-League-Qualifikation”, erklärte die emotionale Präsidentin.

Mit diesen Erfolgen war auch für Annerl vor Saisonbeginn nicht zu rechnen: “Mehr geht nicht. Wir haben vier Mal unser Ziel übertroffen.”