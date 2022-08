Tuchel & Aubameyang bald wieder vereint? Zahlen & Details zum möglichen Deal

via

via Sky Sport Austria

Der Start in die neue Premier League-Saison ging für Chelsea nach Blues-Verhältnissen mehr oder weniger in die Hose. Auch deshalb ist Trainer Thomas Tuchel weiterhin auf der Suche nach Verstärkung. Pierre-Emerick Aubameyang ist weiterhin ein heißes Thema in London.

„Tuchel will ihn unbedingt“, erklärte Sky Transferexperte Marc Behrenbeck am Montag in Transfer Update – die Show. Es handelt sich um einen alten Bekannten des ehemaligen BVB-Trainers. Pierre-Emerick Aubameyang soll vom FC Barcelona zum FC Chelsea wechseln. Und laut Behrenbeck rücke ein Transfer „immer näher“ – die nächsten Tage seien entscheidend.

Der Gabuner ist sich grundsätzlich einig mit den Blues und das, obwohl er ursprünglich in Barcelona bleiben wollte. Derzeit laufen die Verhandlungen zwischen den Klubs noch. „Alle Parteien sind optimistisch“, erklärt Behrenbeck. Eine realistische Ablösesumme liege bei 20 Millionen Euro plus Boni.

Aubameyang wechselte erst im Januar zu Barcelona

Aubameyangs aktueller Kontrakt bei den Katalanen läuft noch bis 2025. Erst im vergangenen Januar schloss sich der 33-Jährige dem FC Barcelona an. In 24 Spielen traf er 13 Mal für die Spanier. Mit Robert Lewandowski hat er nun neue Konkurrenz im Angriff bekommen.

Chelsea ist mit vier Punkten aus drei Spielen in die Saison gestartet und musste nach dem späten Nackenschlag beim 2:2 gegen Tottenham gegen Leeds eine deftige 3:0-Pleite einstecken. Nach den Abgängen von Romelu Lukaku und Timo Werner würde Chelsea Verstärkung im Angriff gut zu Gesicht stehen. Nur unter Christophe Galtier (97 Partien) spielte Aubameyang häufiger als unter Tuchel (95). Schon bald könnten weitere Einsätze hinzukommen.

(skysport.de) / Bild: Imago