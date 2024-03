Tuchel bestätigt: Topstar verpasst den Klassiker gegen den BVB

Manuel Neuer wird den Klassiker zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund definitiv verpassen. „Manu ist raus“, bestätigte FCB-Coach Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem Klassiker (am Samstag, ab 17.30 Uhr, LIVE & EXKLUSIV auf Sky) und fügte noch an: „Es ging einfach nicht. Die Verletzung ist zu schmerzhaft, sie ist zu groß. Wir hoffen, dass eine Woche ausreicht und er gegen Heidenheim wieder im Tor steht.“ Neuer hatte sich in der Länderspielpause bei der deutschen Nationalmannschaft im Training einen Muskelfaserriss im linken Adduktor zugezogen.

Kane fit für Borussia Dortmund

Neben Kapitän Neuer fallen zudem drei weitere Profis aus: „Pavlo (Aleksandar Pavlovic; Anm. d. Red.) ist leider nicht verfügbar, für Rafael Guerreiro ist das Spiel ein Ticken zu früh und Sacha (Boey; Anm. d. Red.) hat sich unter der Woche im Training verletzt.“

Gute News hatte Tuchel dafür bei Harry Kane parat. Der Torjäger ist nach seiner Verletzung am linken Sprunggelenk wieder fit. „Harry hat voll trainiert mit der Mannschaft, er ist am Montag ins individuelle Training eingestiegen und trainiert seit Dienstag mit der Mannschaft. Alles gut, er spielt“, so Tuchel.

(Sky Sports DE)/Bild: Imago