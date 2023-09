Tuchel kündigt Peretz-Debüt an – de Ligt fällt aus

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel hat Ersatztorwart Daniel Peretz im DFB-Pokalspiel bei Drittligist Preußen Münster sein Debüt in Aussicht gestellt – ansonsten plant er am Dienstag (20:45 Uhr live auf Sky – mit dem Sky X-Traumpass das Spiel live streamen) offenbar keine großen Veränderungen.

„Es kann sein, dass wir gar nicht so viel rotieren. Ich habe nicht so große Lust, das kleinste Signal in die Gruppe zu geben. Es geht gerade erst los mit den englischen Wochen“, sagte Tuchel am Montag.

Man werde Münster „nicht unterschätzen. Wir sind der Favorit. Wir wollen nach Berlin ins Finale“, ergänzte der 50-Jährige. Die Bayern waren zuletzt im Viertelfinale gegen Freiburg sowie jeweils in der 2. Runde gegen Zweitligist Holstein Kiel und Borussia Mönchengladbach ausgeschieden. Solange hat der Rekordpokalsieger seit 25 Jahren nicht mehr auf eine Finalteilnahme warten müssen.

Tuchel mit Personalupdate vor Pokalspiel: „Rapha Guerreiro wieder dabei“



Guerreiro vor Kader-Debüt – de Ligt fällt aus

Im Tor der Münchner wird der 23 Jahre alte Peretz stehen. „Daniel wird das Pokalspiel bekommen“, kündigte Tuchel an. Er kenne es aus dem Ausland, „dass der zweite Torwart im Pokal die Möglichkeit bekommt, sich zu präsentieren. Er hat sich das verdient.“ Der talentierte Israeli war im Sommer von Maccabi Tel Aviv zum Rekordmeister gewechselt und seitdem hinter Sven Ulreich die Nummer zwei.

Zudem wird erstmals Neuzugang Raphael Guerreiro, der zum Start der Vorbereitung einen Muskelbündelriss in der Wade erlitten hatte, im Kader stehen. Ausfallen wird neben Dauerpatient Manuel Neuer auch Matthijs de Ligt, der nach einem Schlag auf das Knie pausieren muss.

(SID)

Beitragsbild: Imago