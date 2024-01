Tuchel nimmt Freund auf die Schaufel: „Das ist inakzeptabel“

Bevor der FC Bayern am Donnerstag aus dem Kurz-Trainingslager in Portugal abreist, hat Thomas Tuchel in einem Pool-Interview u.a. am Sky-Mikrofon über die Verletzung von Matthijs de Ligt sowie die Baby-Pause von Dier gesprochen. Außerdem scherzte der FCB-Coach über Christoph Freund bezüglich eines möglichen Mukiele-Deals.

Thomas Tuchel …

… über die Verletzung von Matthijs de Ligt: „Glück im Unglück! Die Bilder sind gut, er kann heute wieder Lauftraining machen. Er wollte heute schon anfangen, aber wir müssen da vorsichtig sein. Es ist jetzt nur schmerzabhängig bei ihm, also es gibt keinerlei Verletzung. Wir hoffen, dass er am Freitag zurück in Training sein kann und dann sollte er auch spielen können am Sonntag.“

… über sein Fazit zum Trainingslager: „Sehr gut, vor allem wenn man sieht, was wir jetzt für Wetterbedingungen in München hätten. Die Mannschaft hat sehr sehr gut trainiert und ich liebe diese Trainingslager einfach, weil es dir die Möglichkeiten gibt, nach diesen guten Einheiten zusammenzubleiben. Keiner geht nach Hause, wo es sich dann verliert, sondern die Energie, die im Training entsteht, bleibt in der Gruppe und das merkt man uns an. Wir haben auf sehr hohem Niveau trainiert, machen heute Nachmittag noch einmal eine Einheit und fliegen dann zurück.“

Dier-Startelfeinsatz gegen Bremen?

… über einen möglichen Einsatz von Eric Dier, der mit seiner Frau ein Baby erwartet und deshalb aus dem Trainingslager abgereist ist: „Dazu müsste er am Freitag dann wahrscheinlich da sein. Ich hoffe, dass bei ihm alles glatt geht, es ist natürlich ein sehr guter Grund abzureisen, aber sportlich und für ihn persönlich ist das doof. Er hatte drei gute Trainingseinheiten mit uns und er hätte natürlich jedes Training jetzt auch aufgesaugt, um schnell anzukommen. Dann hat sich noch Matta [de Ligt] verletzt und wir hatten einen kurzen Schreckmoment, ob das was Größeres ist, was nicht so ist. Wir hoffen, dass bei Eric alles gut geht, das ist das Wichtigste – bei seiner Frau und seiner Familie – und dann hoffen wir, dass wir vielleicht am Freitag mit beiden Innenverteidigern in die Vorbereitung für Bremen gehen können.“

… über die Ankunft von Christoph Freund in Portugal und Infos zu Mukiele: „Er hat keinen Spieler dabei, das ist inakzeptabel normalerweise, aber wir lassen es ihm noch einmal durchgehen. Er hatte Verpflichtungen in Frankfurt, wäre gerne hier gewesen und wir hätten ihn auch gerne hier gehabt. Jetzt kriegt er nur eine Trainingseinheit auf dem Platz mit, aber Neuigkeiten gibt es keine.“

„Großes Vertrauen“

… über seine Hoffnung, Mukiele zu verpflichten : „Wenn überhaupt etwas über die Bühne gehen soll, dann hilft es ungemein, vorher nicht darüber zu reden, sonst verärgert man alle beteiligten Parteien und das wollen wir natürlich nicht. Ich habe Vertrauen in das, was mir machen und großes Vertrauen in Christoph. Wir wissen, was wir wollen und versuchen, Dinge möglich zu machen. Die Aufgabe als Trainer ist die, hier mit der Energie zu sein und mit der Mannschaft zu arbeiten, die wir haben. Die sind gut und da ist eine gute Energie drin und da liegt der Fokus drauf.“

… ob er sich zu einem möglichen Transfer von Matija Popovich äußert: „Auf gar keinen Fall. Du erwischst mich hier auf dem komplett falschen Fuß. Der Name wurde noch gar nicht diskutiert bei uns und deshalb muss ich mich jetzt erst schlau machen. Aber wahrscheinlich kommt dann genau der und ist übermorgen da.“

(skysport.de) / Bild: Imago