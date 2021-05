Tuchel: “Wir werden in Istanbul ankommen, um zu gewinnen”

via

Chelsea-Coach Thomas Tuchel ist der erste Trainer der Geschichte, der mit zwei verschiedenen Teams in zwei aufeinanderfolgenden Jahren das Champions-League-Finale erreicht. Der 47-jährige spricht nach dem 2:0-Sieg im Halbfinal-Rückspiel gegen Real Madrid im Sky-Interview über den Finaleinzug. Das Endspiel gegen Manchester City findet am 29. Mai in Istanbul statt.