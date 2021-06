Türkei nach Niederlage gegen Wales vor EM-Aus

Wales hat die Tür zum Vorstoß ins Achtelfinale der Fußball-EM weit aufgestoßen. Der Halbfinalist des Turniers 2016 setzte sich am Mittwoch in Baku gegen die Türkei mit 2:0 (1:0) durch. Aaron Ramsey (42.) belohnte sich für seine starke Leistung mit dem Führungstor, Connor Roberts (95.) gelang tief in der Nachspielzeit die Entscheidung. Gareth Bale hatte für die Waliser zuvor einen Elfmeter verschossen (61.).

Während die “Drachen” mit nun vier Punkten eine hervorragende Ausgangsposition vor dem Gruppenabschluss gegen Italien haben, stehen die weiterhin punktelosen Türken vor dem Aus. Im Abendspiel der Gruppe trafen noch Italien und die Schweiz aufeinander. Wales spielt noch gegen die siegreich gestarteten “Azzurri”, auf die Türkei wartet das Duell mit der Schweiz.

Türkei erneut harmlos – Bale vergibt Elfmeter

Für die Türkei war es ein Heimspiel. Vor dem Olympiastadion bekamen Fans türkische und aserbaidschanische Fahnen geschenkt. Die beiden Länder stehen sich nahe. Walisische Fahnen waren nicht zu haben. Die Briten begannen nach dem 1:1 gegen die Schweiz unverändert, bei den Türken rückten Verteidiger Kaan Ayhan und Flügelstürmer Cengiz Ünder in die Startelf. Der Elf von Trainer Senöl Günes gelang es wie im Auftaktspiel aber kaum, Kombinationen zu lancieren. Die Waliser waren über ihre Stars weitaus gefährlicher.

So fand Ramsey schon in der ersten halben Stunde zwei hervorragende Möglichkeiten vor, der Profi von Juventus Turin agierte jeweils nach idealer Vorarbeit von Bale aber zu harmlos. So hatte Ramsey in der 24. Minute nur noch Türkei-Torhüter Ugurcan Cakir vor sich, schoss aber überhastet über die Latte. Auch der schnelle Daniel James von Manchester United bereitete den Türken Probleme.

Diese mussten zulegen und brachten den Gegner kurz ins Wanken. Nach einem Ayhan-Kopfball rettete Joe Morrell mit dem Kopf (30.), der Ball wäre aber ohnehin am Tor vorbeigegangen. Die dritte Co-Produktion Bales mit Ramsey war dann erfolgreich: Die weite Flanke seines Teamkollegen stoppte sich der, der türkischen Abwehr wiederholt entwischte Ramsey mit der Brust und schloss souverän ab.

Für die Türken war nun Offensive angesagt. Hakan Calhanoglu versuchte Linie ins Spiel seines Teams zu bringen. Ausgerechnet Torjäger Burak Yilmaz blieb bei seiner Kernaufgabe aber hinter den Erwartungen. Der türkische Kapitän kam nach einem Eckball aus wenigen Metern an den Ball, sein akrobatischer Schussversuch war aber viel zu unplatziert (54.).

Bale hatte dann die Vorentscheidung am Fuß. Der 31-Jährige ging ins Dribbling, Zeki Celik ließ auf der Strafraumlinie den Fuß stehen. Der Gefoulte trat selbst zum Strafstoß an, schoss den Ball aber klar über die Latte. Bei den Türken kam auch der Ex-Rapidler Mert Müldür (nun Sassuolo) zu seinem ersten EM-Einsatz. Der Außenverteidiger kam fast zum Abschluss, Ramsey war aber auch im eigenen Strafraum per Tackling zur Stelle (80.). Einen Kopfball von Merih Demiral entschärfte Wales-Torhüter Danny Ward. Roberts gelang nach Bales Vorarbeit schließlich die späte Entscheidung.