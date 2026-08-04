Türkischer Klub verhandelt mit Salah

Der türkische Fußball-Erstligist Trabzonspor darf auf die Verpflichtung von Stürmer Mohamed Salah hoffen.

Wie der Verein am Dienstagabend selbst bekannt gab, habe man Verhandlungen mit dem ägyptischen Starspieler aufgenommen. Zuvor hatte Trabzonspor über die Sozialen Medien ein Video verbreitet, das eine Pyramide vor dem Stadion am Schwarzen Meer zeigt und dazu geschrieben: „Always believing“, „immer im Glauben“.

Wenig später legte der Verein mit einer „Ankündigung an die großen Trabzonspor-Anhänger“ nach. Demnach soll Salah bereits am Mittwochmittag in Istanbul am Flughafen eintreffen und noch am selben Abend in Trabzon ankommen.

Salah, 34, ist seit Ende der abgelaufenen Saison vereinslos, nachdem er den FC Liverpool nach neun Jahren an der Anfield Road verlassen hatte. Anschließend hatte er noch mit Ägypten an der WM in den USA, Mexiko und Kanada teilgenommen und war erst im Achtelfinale denkbar knapp am späteren Finalisten Argentinien gescheitert.