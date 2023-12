Türkischer Supercup: Galatasaray gegen Fenerbahce live auf Sky und im kostenlosen Stream

Am 29. Dezember steigt in Riad in Saudi-Arabien der türkische Supercup zwischen Galatasaray und Fenerbahce. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell live im kostenlosen Stream sehen könnt.

Meister gegen Pokalsieger in der Türkei! Am 29. Dezember spielt Meister Galatasaray gegen den Pokalsieger Fenerbahce in Saudi-Arabien um den türkischen Supercup. Sky übertragt das Duell der Istanbuler Klubs live im kostenlosen Stream auf skysportaustria.at und in der Sky Sport App. Im TV läuft das Spiel auf Sky Sport News.

Die Teams sind in der Süperlig punktgleich: aktuell führt Fenerbahce die Tabelle mit sieben Toren Vorsprung an. Am 24. Dezember kommt es zur Generalprobe des Supercups, wenn der Tabellenführer das Team um Kaan Ayhan und Kerim Demirbay empfängt.

Türkischer Supercup: Übertragung bei Sky

Auf skysportaustria.at und in der Sky Sport App könnt ihr den TFF Süper Kupa live im kostenlosen Stream verfolgen.

Sky Sport News überträgt das Duell live im TV.

Wo: in der Sky Sport App, auf skysportaustria.at und im TV auf Sky Sport News

Wann: Freitag, 29. Dezember ab 18:40 Uhr

Bild: Imago