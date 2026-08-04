Türkischer Topklub macht bei United-Star wohl ernst

Laut The Sun ist Fenerbahce bereit, einen ehrgeizigen Vorstoß bei Marcus Rashford zu unternehmen.

Der 28-jährige Flügelspieler steht aktuell noch bis 2028 bei Manchester United unter Vertrag. In der vergangenen Saison war der Star-Angreifer an den FC Barcelona ausgeliehen und kam da in 49 Pflichtspielen auf 14 Tore und 14 Vorlagen.

Barca-Trainer Hansi Flick räumte ein, dass er Rashford vermissen würde, als bekannt wurde, dass dieser nach der Leihe nicht fest zu den Katalanen wechseln würde.

Da der 78-fache englische Nationalspieler keine große Rolle in den Zukunftsplanungen von United spielt, steht er nun auf einer dreiköpfigen Shortlist von Fenerbahce – zusammen mit Rafael Leao (AC Milan) und Ismaila Sarr (Crystal Palace). Mit Ersterem konnte sich der türkische Top-Klub nach ersten Gesprächen auf keinen Vertrag einigen.