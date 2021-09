Tumor bei Fußball-Legende Pele entfernt

via

Bei Brasiliens Fußball-Legende Pele ist ein Tumor am Dickdarm entfernt worden. Das gab der 80-Jährige am Montag via Instagram bekannt. “Ich danke Gott, dass es mir gut geht. Zum Glück bin ich es gewohnt, zusammen mit euch große Siege zu feiern”, schrieb der dreimalige Weltmeister an seine Fans.

Weil Pele sich seit vergangenem Dienstag in stationärer Behandlung im Hospital Albert Einstein in Sao Paulo aufhielt, hatte es bereits Spekulationen um seinen Zustand gegeben. “Am Samstag bin ich operiert worden, um eine verdächtige Stelle am Darm zu entfernen. Der Tumor war während der Tests gefunden worden, denen ich letzte Woche unterzogen wurde”, schrieb Pele weiter.

Pele hatte in Sao Paulo seine jährliche Routine-Untersuchung vornehmen lassen, war danach jedoch im Krankenhaus geblieben. Nun gab er Auskunft über die Gründe. “Ich werde dieses Match mit einem Lächeln auf dem Gesicht großem Optimismus und Freude am Leben angehen, umgeben von der Liebe meiner Familie und Freunde”, so der FIFA-Jahrhundertfußballer.

Pele hatte in den letzten Jahren vor allem mit Hüftproblemen zu kämpfen, die ihn beim Gehen stark behindern, sodass er sich von öffentlichen Auftritten weitgehend zurückzog. Wegen einer Blaseninfektion hatte der Brasilianer, dem zu Spielerzeiten eine Niere entfernt worden war, im April 2019 einige Tage in einem Krankenhaus in Paris verbracht.

