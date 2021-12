Tumulte bei Meisterfeier von Atletico Mineiro

Bei den Feiern zum ersten Meistertitel von Atletico Mineiro nach 50 Jahren ist es in der brasilianischen Metropole Minas Gerais zu tumultartigen Szenen gekommen. Mehrere Fans wurden dabei von Feuerwerkskörpern und durch Schläge verletzt, einige ins Krankenhaus gebracht. Das brasilianische Nachrichtenportal „G1“ berichtete am Freitag auch von Fahrzeugkollisionen und brennenden Bäumen. Mindestens fünf Menschen sind laut Polizei festgenommen worden.

Tausende Fans hatten in Belo Horizonte bis in den Morgen den ersten Meistertitel seit 50 Jahren gefeiert. Sie jubelten den Spielern zu, die auf Feuerwehrwagen durch die Stadt fuhren. Traditionsclub Atlético Mineiro hatte den Titel zuvor mit einem 3:2-Sieg gegen Bahia in der Arena Fonte Nova in Salvador am Donnerstag klar gemacht.

(APA) / Bild: Imago