Kobras-Comeback verschiebt Generationenwechsel im Altacher Tor

Kommando retour beim Generationenwechsel im SCRA-Tor? Das Altacher Urgestein Martin Kobras steht aufgrund der Verletzungen seiner Mitspieler plötzlich wieder im Tor der Vorarlberger. Statt einer einmaligen Rückkehr darf sich der Schlussmann nun auch gegen Austria Wien (JETZT live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass live) im Altacher Tor beweisen.

“Die letzten Wochen waren turbulent. Ich bin dankbar, dass ich nochmals die Möglichkeit hatte, hier vor den Fans zu spielen. Es kann sein, dass es das letzte Mal war”, erklärte Kobras noch nach dem 1:1-Remis gegen die SV Ried. Zur Freude vieler Altacher Fans kam der zur Nummer drei degradierte Goalie zu seinem 359. Einsatz für Altach. Die eigentliche neue Nummer Eins, Tino Casali, sowie Ersatzmann Jakob Odehnal waren zuvor angeschlagen ausgefallen.

“Wir haben uns entschieden, Tino (Casali, Anm.) zur Nummer Eins zu machen”, stellte Trainer Damir Canadi zuvor noch den Generationswechsel klar. Doch nicht nur aufgrund der Beliebtheit bei den Fans repektiert er den Status der Vereinslegende: “Wir wissen, was er geleistet hat für den Klub, da wollen wir auch nicht daran rütteln.”

Casali: “Kann jetzt meinen Traum leben”

Auch der verletzte Kobras-Nachfolger spricht von gegenseitiger Wertschätzung: “Ich kann schon einschätzen, was sich viele in Vorarlberg denken, aber mir gegenüber ist es schwer in Ordnung, ich glaube wir schätzen uns gegenseitig. Geschenkt hat’s mir aber auch keiner”, erklärt Casali, der nach Jahren als Ersatzkeeper der Austria sowie des SV Mattersburg mit seinem neuen Status überglücklich ist: “Es hat immer was gefehlt eigentlich und ich kann jetzt einfach meinen Traum leben.”

(Red.)