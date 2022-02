Turbulentes Duell zwischen Benfica und Ajax endet ohne Sieger

Vier Tore, einige gelbe Karten, aber kein Sieger: Beim 2:2-Spektakel zwischen Benfica Lissabon und Ajax Amsterdam verpassten beide Teams die beste Ausgangslage für das Achtelfinal-Rückspiel.

Ajax ging in Lissabon durch einen sehenswerten Treffer von Dusan Tadic in Führung (18.). Sein Offensivpartner Sebastian Haller traf auf beiden Seiten. Erst sorgte der 27-Jährige – von Jan Vertonghen aus kurzer Distanz angeschossen – per Eigentor für den Ausgleich (26.), drei Minuten später erzielte er sein bereits elftes Champions-League-Saisontor. Haller führt damit nicht nur die Schützenliste an, er hat auch in allen sieben bisherigen CL-Saisonpartien getroffen – so etwas war bisher nicht einmal Rekordmann Ronaldo gelungen.

Erstmals in dieser Spielzeit ging sein Team in der Königsklasse aber nicht als Sieger vom Platz. Dem eingewechselten Roman Jaremtschuk gelang nach der Pause mit einem Abstauber per Kopf noch der Ausgleich (72.). Ajax ist dennoch weiter ein Sensationslauf wie 2019 zuzutrauen, als für den Außenseiter im Konzert der Großen erst im Halbfinale gegen Tottenham Endstation war. Der bei Benfica zuletzt auf der rechten Außenbahn gesetzte ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro kam erst in den Schlussminuten zu einem Kurzeinsatz.

Die Tore im VIDEO:

Tadic bringt Ajax in Führung:

Haller sorgt per Eigentor für den Ausgleich:

Hallers Revanche: 2:1-Führung für Ajax

2:2! Yaremchuk gleicht für Benfica aus

(APA/Red.)

Beitragsbild: Imago.