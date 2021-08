Turn-Superstar Biles holt Bronze am Balken

via

Zum Abschluss der Turn-Wettkämpfe bei den Olympischen Spielen in Tokio hat US-Superstar Simone Biles Bronze am Schwebebalken gewonnen. Die Chinesinnen feierten einen Doppelsieg durch Guan Chenchen und Tang Xijing. Biles hatte aufgrund mentaler Probleme auf den Mehrkampf und drei Gerätefinali verzichtet, kehrte am Dienstag aber doch noch einmal auf die Olympia-Bühne zurück.

Die 24-jährige Amerikanerin zeigte im Finale am Schwebebalken eine fast fehlerfreie Übung, die mit Bronze belohnt wurde. Für Biles war es die zweite Medaille an diesen Spielen nach Silber im Team-Finale, das sie allerdings nach nur einem Sprung abgebrochen hatte. Auch IOC-Präsident Thomas Bach ließ es sich nicht nehmen, der US-Amerkanerin die Hand zu schütteln. Die Chinesinnen Guan Chenchen und Tang Xijing waren aber eine Klasse für sich und sicherten sich Gold und Silber.

Ebenfalls einen chinesischen Sieg gab es am Barren, an dem Zou Jingyuan seiner Favoritenrolle gerecht wurde. Der Weltmeister von 2017 und 2018 turnte wiederum eine Übung nahe der Perfektion und wurde dafür mit einer Note von 16,233 belohnt. Der Deutsche Lukas Dauser sicherte sich mit Silber die erste Medaille bei einem weltweiten Großanlass, Bronze holte der Türke Ferhat Arican.

