Turnier-Ratings: Bewerte die WM der ÖFB-Spieler

Die WM in Nordamerika endete für das ÖFB-Team vergangene Woche im Sechzehntelfinale gegen Spanien (0:3). Teamchef Ralf Rangnick hat sich nach dem Turnier noch einmal zu Wort gemeldet: „Die letzten Wochen haben mir einfach eine große Freude gemacht. Das Engagement, der Zusammenhalt und die Art und Weise waren außergewöhnlich.“

Nun könnt ihr die gesamte WM-Leistung der ÖFB-Spieler sowie die Taktik von Teamchef Ralf Rangnick bewerten. Berücksichtigt werden alle Spieler, die mindestens einen Einsatz verbuchen konnten. (1 = Sehr gut, 2 = Gut, 3 = Befriedigend, 4 = Genügend, 5 = Nicht genügend).

Nächster ÖFB-Lehrgang im September

Die nächsten Länderspiele stehen für Österreichs Nationalteam im September auf dem Programm. In der Nations League geht es um den Wiederaufstieg in die Liga A, der im Vorjahr nicht gelungen ist.