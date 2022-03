Turnier unterbrochen: Wetterchaos bei Players Championship

Wetterkapriolen suchen weiterhin das diesjährige Players Championship der weltbesten Profigolfer in Ponte Vedra Beach/Florida heim. Nachdem bereits am Donnerstag mehr als die Hälfte der Spieler, darunter auch der Austro-Amerikaner Sepp Straka, wegen Gewittergefahr ihre erste Runde nicht beenden konnten, ging auch am Freitag nicht viel. Heftiger Regen sorgte für viel Wasser auf den Greens. Straka und 46 weitere Golfer müssen nun am Samstag ihre Auftaktrunde fertigspielen.

Der 28-jährige Straka hat erst 15 Löcher absolviert, 13 davon am Freitag. Der gebürtige Wiener lag bei zwei unter Par bzw. vorerst auf dem geteilten 33. Rang. In Führung war der Brite Tommy Fleetwood gemeinsam mit den US-Golfern Tom Hoge und Brice Garnett mit jeweils 6 unter Par. Garnett hatte allerdings noch fünf Bahnen in Runde eins vor sich.

Am Samstag soll der Spielbetrieb wegen stürmischer Wetterprognosen nicht vor 11.00 Uhr Ortszeit wieder aufgenommen werden. „Leider verschaffen uns die Wetterbedingungen keine Erleichterung“, sagte Chef-Referee Gary Young am Freitagnachmittag im TPC Sawgrass von Ponte Vedra Beach. Die zahlreichen Verzögerungen bedeuten, dass das mit 20 Mio. Dollar dotierte Flagship-Event der PGA-Tour zum ersten Mal seit 2005 erst am Montag beendet werden kann. Für Samstagnachmittag oder Sonntag ist kein Regen vorhergesagt, dafür aber kalte Temperaturen und starker Wind.

(APA) / Bild: Imago