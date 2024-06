Turnierplan für Karriere-Ausklang von Thiem wird voller

Dominic Thiem und sein restliches Turnierprogramm zum Ausklang seiner Karriere nimmt langsam Formen an. Sein Manager und Bruder Moritz gab am Dienstag auf APA-Anfrage einige Details bekannt. Der Plan sei „noch immer nicht hundertprozentig fix, weil ich noch auf ein paar Antworten warte, jedoch gibt es jetzt schon ein klareres Bild der Situation“.

Demnach spielt Thiem wie bereits verkündet beim Rasenturnier auf Mallorca (ab 23.6.), wo er sich vor drei Jahren die verhängnisvolle Handgelenksverletzung zugezogen hat. In Wimbledon werde Thiem nur im Hauptfeld antreten. Dazu benötigt der Niederösterreicher allerdings eine Wildcard, die ihm nicht einmal in Paris zugestanden wurde. Danach bestreitet er die Sandplatz-Turniere in Gstaad sowie Kitzbühel. Die US Open spielt Thiem laut seinem Manager „wahrscheinlich auch nur Maindraw“. Auch da sucht man offenbar um eine Wildcard an.

Für das Erste Bank Open in Wien gab Moritz Thiem ein „hoffentlich“ an, obwohl es da von Turnierboss Herwig Straka schon öffentliche Aussagen für eine Wildcard für Österreichs Ex-US-Open-Sieger gibt. Straka bestätigte dies am Dienstag der APA, es habe zwar kein offizielles Gespräch gegeben, aber Thiem bekomme eine Wildcard, wenn er diese wolle.