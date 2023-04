“Tut sehr, sehr weh!“ Kobel spricht über Klassiker-Blackout

via

via Sky Sport Austria

BVB-Torhüter Gregor Kobel hat sich exklusiv am Sky Mikro zu seinem schweren Fehler, der zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung der Bayern geführt hat, geäußert: „Keine Ahnung, wie der Ball da durchgerutscht ist, das weiß ich nicht. Es ist eine schöne ‚Scheiße‘ gewesen, muss man einfach so sagen“, sagte der sonst so zuverlässige Torhüter nach der 2:4-Niederlage gegen den FC Bayern.

„Ich bin jetzt zweimal nach einer Schulterverletzung zurückgekommen und hab relativ gleich danach zwei relativ große Fehler gemacht. Jetzt muss ich vielleicht gucken, was ich da besser machen kann.“ Auf mangelnde Spielpraxis möchte er den Fehler dennoch nicht schieben. „Es gibt einfach ‚Scheißtage‘ und heute war so einer.“

Für Kobel sei die Entscheidung „gut gewesen, da rauszukommen.“ Diese Situationen gebe es immer wieder und es sei schwer, die genaue Distanz abzuschätzen. „Die Entscheidung zu kommen, war richtig. Ich habe einfach den Ball nicht getroffen. Wie das passiert, keine Ahnung“, haderte der Torhüter und räumte ein: „Geht natürlich ganz klar auf mich und tut sehr, sehr weh.“

(sport.sky.de)/Bild: Imago