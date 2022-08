Tweet nachgeahmt: Albon veralbert Piastri – der reagiert

via

Alexander Albon kann sich nach seiner Vertragsverlängerung mit Williams eine Anspielung auf Oscar Piastri nicht verkneifen.

Eigentlich war es eine relativ harmlose Mitteilung des Williams-Teams. Alex Albon wird auch 2023 für das englische Werksteam in der Formel 1 fahren, teilte Williams am Mittwoch mit.

Doch was ist in diesen verrückten Tagen der Silly Season schon harmlos? Das Vertrags-Chaos um Oscar Piastri und Alpine hat die Formel 1 in Aufruhr versetzt.

Anspielung auf Piastri-Tweet

Und so nutzte Albon die Nachricht der Vertragsverlängerung, um Piastri in den sozialen Medien aufs Korn zu nehmen.

„Soweit ich weiß, hat Williams Racing heute Nachmittag mit meiner Zustimmung eine Pressemitteilung herausgegeben, dass ich nächstes Jahr für sie fahre. Das ist richtig und ich habe bei Williams einen Vertrag für 2023 unterschrieben. Ich werde nächstes Jahr für Williams fahren“, schrieb Albon.

Eine klare Anspielung auf Piastris Tweet vom Vortag, in dem dieser eine Einigung mit Alpine dementierte. Albon nahm Piastris Text und veränderte ihn nur unwesentlich.

„Soweit ich weiß, hat Alpine F1 heute Nachmittag ohne meine Zustimmung eine Pressemitteilung herausgegeben, dass ich nächstes Jahr für sie fahre. Das ist falsch und ich habe bei Alpine keinen Vertrag für 2023 unterschrieben. Ich werde nächstes Jahr nicht für Alpine fahren“, hatte Piastri geschrieben.

Piastri nimmt es locker

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Piastri nahm es zumindest locker.

„Glückwunsch, Kumpel“, schrieb er unter Albons Tweet. Und ergänzte seinen Kommentar mit einem GIF „Gut gespielt“.

