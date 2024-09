Twente erkämpft Punkt gegen ManUnited

Manchester United ist zum Auftakt der UEFA-Europa-League sieglos geblieben. Der englische Rekordmeister erreichte am Mittwoch im Old Trafford gegen Twente Enschede nur ein 1:1-Remis.

In Manchester ging United durch Christian Eriksen (35.) in Führung, Sam Lammers (68.) gelang jedoch der Ausgleich für die in der Champions-League-Qualifikation an Red Bull Salzburg gescheiterten Niederländer.

(APA)

TORE im VIDEO:

1:0 – Eriksen (35.)



1:1 – Lammers (68.)





Beitragsbild: Imago