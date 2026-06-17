U.S. Open 2026 ab Donnerstag – LIVE auf Sky Sport
Erlebe Golf auf höchstem Niveau live auf Sky Sport, wenn einer der bedeutendsten Titel des Golfsports vergeben wird.
Im Juni richtet sich der Blick der Golfwelt auf Shinnecock Hills:
Sky Sport zeigt die U.S. Open 2026 live aus dem traditionsreichen Shinnecock Hills Golf Club in Southampton, New York vom 18. bis 21. Juni – LIVE auf Sky Sport – mit Sky X bist du live dabei!
Kaum ein Major verlangt den Spielern mehr Präzision, Geduld und mentale Stärke ab als die U.S. Open.
- Golf – U.S. Open 2026
- Shinnecock Hills Golf Club, Southampton, New York | 18. – 21.06.