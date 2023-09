U17-Nationalteam gewinnt gegen Griechenland

Österreichs U17-Nationalteam erarbeitet sich im ersten Teil des Doppelländerspiels gegen Griechenland einen Sieg. Die von Teamchef Martin Scherb betreute Auswahl siegt knapp mit 1:0 (1:0).

Der entscheidende Treffer gelang Oliver Sorg bereits in der 10. Minute, per herrlichem Weitschuss. Teamchef Scherb freute die starke Anfangsphase: „Es war wirklich ein sehr starker Beginn von uns. Das war auch etwas, was wir uns vorgenommen haben, weil es in den letzten Spielen nicht immer so geklappt hat.“

Bild: ÖFB