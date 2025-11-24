U17-Nationalteam im WM-Finale gegen Portugal

Der Finalgegner des ÖFB-U17-Nationalteams bei der WM in Katar steht fest.

Nach dem 2:0-Halbfinalsieg der ÖFB-Junioren gegen Italien setzte sich Portugal im zweiten Halbfinale gegen Brasilien mit 6:5 im Elfmeterschießen durch.

Nach 90 Minuten lautete der Spielstand 0.0. Das Finale findet am Donnerstag, den 27. November statt (ab 16:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 8 sowie im Livestream auf skysportaustria.at& in der Sky Sport Austria App).

Bild: Imago