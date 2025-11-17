U17-WM-Achtelfinale: Österreich vs. England morgen live bei Sky Sport Austria – auch im kostenlosen Livestream

Österreich vs. England morgen Dienstag ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 sowie im frei empfangbaren Livestream auf skysportaustria.at & der Sky Sport Austria App

Benjamin Vollmann kommentiert das K.o. Spiel der heimischen Nachwuchstalente

Mit Sky Stream das Spiel live streamen!

Der Erfolgslauf der rotweißroten Nachwuchskicker geht weiter! Nach dem 2:0-Sieg gegen Tunesien steht die österreichische Nationalmannschaft im Achtelfinale der U17-Weltmeisterschaft. Dort wartet mit England ein großer Gegner. Können sich die heimischen Nachwuchstalente erneut durchsetzen und ins Viertelfinale einziehen? Das Spiel wird live bei Sky Sport Austria übertragen – zusätzlich auch im frei empfangbaren Stream auf skysportaustria.at sowie in der Sky Sport Austria App.

Das Achtelfinal-Spiel der österreichischen U17-Nationalmannschaft:

Dienstag, 18. November um 16:30 Uhr: Österreich vs. England live auf Sky Sport Austria 1 sowie im Livestream auf skysportaustria.at & in der Sky Sport Austria App

Kommentar: Benjamin Vollmann