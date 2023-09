U18-Nationalteam besiegt Saudi-Arabien

„Es war ein Wahnsinn, was wir teilweise für Chancen vergeben haben. Zur Pause muss es nicht 2:0, sondern 4:0 stehen, wir zwei haben hundertprozentige Chancen leichtfertig liegen lassen“, meinte Teamchef Zsak nach Schlusspfiff. Insgesamt war der Coach mit der Mannschaftsleistung aber zufrieden: „Wir haben ein gutes Spiel gemacht, waren über die komplette Spielzeit das dominierende, überlegene Team. Mit dem Auftreten der Burschen bin ich schon zufrieden. Aber wir müssen uns für den Aufwand einfach noch mehr belohnen.“

Am Samstag steht gegen Gastgeber Kroatien das zweite Spiel des Turniers für das U18-Team auf dem Programm. „Wir müssen uns gut regenerieren, werden am Freitag ein eher lockeres Training machen und dann schauen, dass wir topfit in die schwere Partie gegen Kroatien gehen„, sagte Zsak abschließend.

(Red. / oefb)

Bild: GEPA