U18-Nationalteam feiert Auftaktsieg in EM-Quali

Östereichs U18-Nationalteam ist erfolgreich in die Qualifikation für die UEFA U19 EURO 2027 gestartet. Gegen Israel gewann die Mannschaft von Teamchef Oliver Lederer mit 2:1.

Rapid-Talent Tare Ekereokosu brachte Österreich in Führung (11.), kurz nach der Pause (47.) legte Liefering-Kicker Nico Masching in einer einseitigen Partie den zweiten Treffer nach.

Trotz zahlreicher Chancen verpassten die U18-Youngster die endgültige Entscheidung und Israel kam in der 67. Minute zum schmeichelhaften Anschlusstreffer. In der Schlussphase blieb die ÖFB-Defensive stabil und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

Im Parallelspiel hatte zuvor Deutschland gegen Bosnien-Herzegowina mit 2:1 gewonnen. Österreich trifft am Samstag (18:00 Uhr) erneut in Wiener Neustadt auf die Bosnier.

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Bild: GEPA