U18-Nationalteam unterliegt Polen klar

Nach der Niederlage gegen Polen schließt Österreich das Vier-Nationen-Turnier nach einem Sieg, einem Remis und einer Niederlage mit vier Punkten ab. „Wir können einige positive Dinge mitnehmen. Die ersten beiden Spiele haben wir gut gespielt. Wenn wir heute annähernd so gespielt hätten wie gegen Kroatien, wäre vielleicht etwas möglich gewesen. Wir haben vor allem gegen Kroatien gesehen, dass wir mit starken Teams mithalten können“, meinte der Teamchef.

Das nächste Spiel der U18 steigt im Oktober in Ungarn. „Wir haben noch unsere Baustellen, an denen wir weiter arbeiten müssen. Wenn vier, fünf, sechs Fixstarter ausfallen, wird es gegen jeden Gegner schwer für uns. Aber wichtig ist auch, dass wir uns auf die Dinge konzentrieren, die bei den ersten beiden Partien gut funktioniert haben“, so Zsak.

(ÖFB / Red.)

Bild: GEPA