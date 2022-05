U19-Frauen-Team gewinnt in EM-Quali auch zweite Partie

Österreichs U19-Frauen-Fußball-Nationalteam hat auch das zweite Spiel im Rahmen der EM-Qualifikation im heimischen Bad Wimsbach gewonnen.

Gegen die Auswahl aus der Ukraine setzte sich die Elf von Trainer Hannes Spilka am Freitagabend mit 1:0 (1:0) durch. Patricia Pfanner erzielte in der 15. Minute den entscheidenden Treffer.

Die Österreicherinnen hatten zuvor Bulgarien 4:0 geschlagen, dritter und schwierigster Gegner sind am Montag in Wels die Norwegerinnen. Die Skandinavierinnen halten bei ebenfalls sechs Punkten und einem Torverhältnis von 11:0. Nur der Gruppensieger des Miniturniers in Oberösterreich ist bei der EM in Tschechien (26. Juni bis 9. Juli) dabei.

(APA)/Bild: GEPA