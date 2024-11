U19-Team feiert 4:0-Sieg gegen Färöer in EM-Quali

Österreichs U19-Fußball-Nationalmannschaft hat in der Qualifikation für die EM-Endrunde 2025 den zweiten Sieg im zweiten Spiel geholt.

Gegen die Färöer wurde die Auswahl von Oliver Lederer beim Vier-Nationen-Turnier im Kosovo am Samstag ihrer Favoritenrolle gerecht und siegte mit 4:0 (1:0). Die Liefering-Angreifer Phillip Verhounig (19.) und Oghenetejiri Adejenughure (67.), Leon Grgic (64.) von Sturm Graz und Rapids Jovan Zivkovic (83.) erzielten die Tore.

Der Aufstieg in die Eliterunde der Qualifikation sollte damit bereits vor dem Spiel gegen die favorisierten Spanier am Dienstag unter Dach und Fach sein. Die Iberer trafen am Samstag noch auf Gastgeber Kosovo, der Österreich im ersten Spiel mit 0:4 unterlegen war. Die Top Zwei der Gruppe sind fix in der nächsten Phase der Qualifikation.

(APA)/ Foto: Imago